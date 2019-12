Besitzerin wird gesucht: Mann wird von einem Hund in Diedorf gebissen

Die Hundehalterin hatte ihren Hund von der Leine gelassen, der in einer Entfernung von circa zehn Metern vor ihr herlief. Plötzlich, aus bislang unbekannten Gründen, biss er den Fußgänger. Die Besitzerin musste den Hund am Nacken vom Verletzten wegziehen, damit dieser von dem Mann abließ.Im Anschluss hat sich die Frau nicht mehr um den Verletzten gekümmert. Die Polizei in Zusmarshausen sucht nun die Hundehalterin, die laut der Polizei wie folgt beschrieben wurde: 20 bis 30-Jahre alt, schlanke, circa 1,70 Meter große Frau, mit längeren, hellen, blonden/rotblonden Haaren.Bei sachdienlichen Hinweisen soll die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 kontaktiert werden. (pm)