Polizei beendet Geiselnahme in Diedorf

Ein Mann hat in Diedorf am Samstagabend mehrere Personen als Geiseln genommen. Die Polizei hat mit einem Großaufgebot und Spezialkräften die Geiselnahme beendet.

Tatort war der Ortsteil Anhausen der Gemeinde Diedorf. Zunächst sprach die Polizei von einer unklaren Bedrohungslage. Inzwischen hat sie gegenüber der StadtZeitung bestätigt, dass die Geiselnahme beendet wurde.Ein Mann hatte mehrere Personen als Geiseln genommen hat, die in einem Privathaus in Anhausen festgehalten wurden. Das Gebiet war großräumig abgeriegelt.Nach Angaben von Anwohnern war gegen 23 Uhr ein Schuss oder lauter Knall zu hören. Auch sollen Polizeieinsatzkräfte "Zugriff" gerufen haben. Doch diese Aussagen sind noch nicht von offizieller Seite bestätigt.Zu den Hintergründen der Tat und weiteren Details will sich die Polizei im Laufe der Nacht äußern. (mh)