Technischer Defekt führt zu Brand in Asylbewerberunterkunft in Diedorf

Ein technischer Defekt hat am Mittwochabend ein Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Diedorf entfacht.

Bewohner entdeckten laut Polizeibericht gegen 23 Uhr eine Rauchentwicklung in der Unterkunft und konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Grund für das Feuer war ein technischer Defekt Im Bereich einer Deckenlampe und Deckenheizers. Eine Fremdbeteiligung schließt die Polizei aus.Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Diedorf und Anhausen waren mit 35 Mann im Einsatz. (pm)