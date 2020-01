Diedorf : Theater Eukitea |

„Virtuose Violin-Duos von Barock bis zur Gegenwart“

Kammermusik mit Christoph Henschel und Johanna Pichlmair



Bereits 2019 begeisterte das Henschel Quartett im Theater Eukitea. Ein Abend, von dem die Augsburger Allgemeine jubelte „Das zahlreiche Publikum, das während der Aufführung schier atemlos zuhörte, spendete nach jedem Programmpunkt zu Recht Beifallsstürme und Bravi. Ein großer Abend.“



Wir freuen uns sehr, dass nun Christoph Henschel und Johanna Pichlmair mit einem wunderbaren Programm und ihrem exzellenten Spiel im EUKITEA Klangraum gastieren. Ein außergewöhnlich erlesener Hörgenuss vom Feinsten erwartet alle Klassikliebhaber



International, in etabliertesten Konzertsälen der Welt, begeistert Christoph Henschel, mit einem Geigenspiel voller Leuchtkraft, klanglicher Differenzierung und einem überwältigendem Facettenreichtum. Johanna Pichlmair, seit 2017 Mitglied der 1.Violinen im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, verzaubert mit ihrem temperamentvollen, solistischen Geigenspiel und überzeugender Virtuosität.



Programm:

Jean Marie Leclair: Sonate A-Dur, op. 3 Nr. 2

Louis Spohr: Duo concertante op.67,2

Henri Wieniawsky: 2 Capricen aus op.18

Pause

W. A. Mozart: Duo op. 70 Nr 1. in B-Dur

Luciano Berio: 5 Duos

Sergej Prokofieff: Sonate für 2 Violinen



Musiker

Christoph Henschel, Violine

Johanna Pichlmair, Violine



Eintritt

28 € / ermäßigt 24 € / Schüler & Studenten 14 €



Karten sind erhältlich:

• per E-Mail: tickets@eukitea.de,

• am EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96,

• im Theaterhaus EUKITEA (Lindenstraße 18b, Diedorf),

• bei Café Pustet in Augsburg (in Bücher Pustet, Karolinenstraße 12, Augsburg)

• in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29, Diedorf, Tel. 08238-2679).



Das Theater Eukitea nimmt auch gern Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder Tel. 08238/964743-96 entgegen.



Weitere Informationen: www.eukitea.de