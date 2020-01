"Zwischen den Welten" - Weltmusik Konzert mit Peter Michael Hamel, Njamy Sitson & Johnny Hamel

Diedorf : Theater Eukitea |

Wenn eine Koryphäe der Weltmusik, ein charismatischer Sänger und Multi-Instrumentalist und ein leidenschaftlicher Trommler sich begegnen, dann entsteht ein ergreifendes Zusammenspiel und Klangerlebnis im hier und jetzt, das uns geheimnisvoll durchdringen kann, auf einer Reise zu uns selbst und zu unseren gemeinsamen Wurzeln.

Peter Michael Hamel am präparierten Flügel, Njamy Sitson mit Melodien und Impulsen aus dem Kamerun und Johnny Hamel (Drummer der Band „Embryo“) schaffen an diesem Abend einen Raum, in dem sich das Unvorhersehbare in elektrisierend-sphärischen und auch rhythmischen Kompositionen der Gegenwart selbst immer wieder neu erfährt und erfindet.

Tauchen Sie ein mit uns in diese Begegnung zwischen den Welten...



Weltmusik Konzert mit ungewöhnlich experimentellen Kompositionen, die einen spannenden Abend versprechen.



Peter Michael Hamel: Piano, präpariertes Klavier

Njamy Sitson: Stimme, Perkussion, Kalimba, Ngoni (Westafrik. Harfe)

Johnny Hamel: Djembé, Darabuka, Perkussion



Theaterkasse und Café öffnen um 19 Uhr.



Eintritt:

28 € / erm. 24 /

Schüler und Studenten 14 €



Karten sind erhältlich:

• per E-Mail: tickets@eukitea.de,

• am EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96,

• im Theaterhaus EUKITEA (Lindenstraße 18b, Diedorf),

• bei Café Pustet in Augsburg (in Bücher Pustet, Karolinenstraße 12, Augsburg)

• in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29, Diedorf).



Das Theater Eukitea nimmt auch gern Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder Tel. 08238/964743-96 entgegen.