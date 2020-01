Feuerwerkskörper verursachen Schmorbrand in Dinkelscherben

Hinterlassenschaften vom Feuerwerk an Silvester haben in einer Garage in Dinkelscherben zu einem Schmorbrand geführt.

Kinder kehrten nach Angaben der Polizei die abgebrannten Feuerwerkskörper samt Verpackungen in die Garage eines Anwesens. Im Zeitraum von Mitternacht bis Neujahr 12 Uhr entwickelte sich daraus ein Schmorbrand.Ein Auto sowie eine Abdeckplane eines Motorrades wurden in Mitleidenschaft gezogen und die Garage war komplett verrußt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. (pm)