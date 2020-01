16 Teams bei Altmühlfrankens größtem Hallen-Gauditurnier

Ellingen. Bei dem seit 1997 durchgeführten ISC-Turnier (Indoor-Soccer-Cup des UFC Ellingen) konnte die Turnierleitung in diesem Jahr 16 Teams in 4 Spielgruppen begrüßen. Die Teams waren aus Weißenburg und Umgebung, Treuchtlingen, Pappenheim, sowie aus dem Raum Ansbach zum Turnier in die Ellinger Schulsporthalle angereist.Gekickt wurde in 4 Vierergruppen nach den alten Hallenregeln auf große Tore und mit Doppelbande. Die ersten beiden Teams jeder Spielgruppe qualifizierten sich automatisch für die Endrunde. Im Viertelfinale gewann Arsenal Long Dong gegen FC Wug Restelica mit 3:2. Die Dracula’s entzauberten die Straßenfußballer mit 1:0. Die UFC-Erste holte gegen Yukarijupa einen 5:0-Sieg. Und die Turbine Walter besiegte Ekipa mit 3:1 (i.N.). Das erste Halbfinale gewann Arsenal Long Dong gegen den UFC mit 2:0, im zweiten siegten die Dracula’s mit 3:1 gegen Turbine Walter. Die UFC-Erste lieferte sich im „kleinen Finale“ ein spannendes Spiel mit der Turbine und verlor knapp mit 7:8 im Neunmeterschießen. Arsenal Long Dong gewann schließlich das Finale gegen die Dracula’s mit 3:1 und sicherte sich somit den begehrten, kniehohen Siegerpokal.Die Schiedsrichter vom Bayerischen Fußballverband hatten die einzelnen Spiele sicher im Griff. Der Dank des Veranstalters gehen neben den Schiedsrichtern an die Unterstützer des Turniers, u.a. an die Sparkasse Mittelfranken Süd, an Showtechnik Franken, Werbegrafik Schulz und an Familie Repser und Dominik Pfaller für den Turnierverkauf. Sowie an Michael Fackelmeier, der erstmalig mit seinem Team die Turnierleitung innehatte.