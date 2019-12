Jugendliche stehlen Christbaum

Die Friedberger Polizei berichtet am Montag von einem Christbaumdiebstahl.

Am Sonntag gegen 15 Uhr habe demnach ein 66-Jähriger beobachtet, wie zwei männliche Personen in der Aichacher Straße in Dasing einen Christbaum aus einem Verkaufsgelände trugen. Der Verkaufsstand hatte jedoch geschlossen. Deshalb informierte der Zeuge die Polizei.Diese konnte im Zuge einer Fahndung zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren ermitteln. Der Christbaum lag zwischenzeitlich in einer Wiese. Zudem hatten die Jugendlichen noch ein Absperrband entwendet.Die beiden trugen den Christbaum wieder zurück an den Verkaufsstand. Der geschätzte Diebstahlsschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. (pm)