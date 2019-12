Mann zieht Frau auf offener Straße an den Haaren: Zeuge ruft die Polizei

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Friedberg auf offener Straße einen Streit zwischen einem Pärchen.

Ein 37-Jähriger und seine 34-jährige Freundin waren wohl in der Ludwigstraße in Streit geraten. Als der 33-jährige Zeuge sah, dass der 37-Jährige begann, die Frau an den Haaren zu ziehen und sich ihr gegenüber allgemein aggressiv verhielt, beschloss er, das Pärchen zu trennen.Da sich der 37-Jährige aber weiterhin aggressiv verhielt, rief der Zeuge schließlich die Polizei.Die eintreffende Streife stellte fest, dass der 37-Jährige, ebenso wie seine Freundin, betrunken war. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann. Gegen den 37-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Die 34-Jährige habe keine Verletzungen geltend gemacht. (pm)