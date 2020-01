201 potentielle Lebensretter aus Dasing: Helferteam freut sich über 1600 Typisierungen im Landkreis Aichach-Friedberg

Einen Teil zu diesem Erfolg trug auch die Dasinger Helfergruppe rund im Franziska Hintermüller, Margit Lindermeier und mehrere örtliche Vereine bei, die beim verkaufsoffenen Sonntag zum gemeinsamen Kampf gegen Blutkrebs aufgerufen hatte. 201 vor allem junge Leute hätten sich bei dieser Gelegenheit mit einem Wangenabstrich als Spender aufnehmen lassen.Aus solchen ehrenamtlich organisierten Aktionen stammten im Jahr 2019 rund 1100 der Typisierungen. Etwa 500 Aichach-Friedberger ließen sich das Wangenabstrichset also auf dem Postweg zusenden. "Das ist eine stolze Zahl", findet Brigitte Lehenberger, die sich ebenfalls ehrenamtlich für die DKMS engagiert.Sie würde sich freuen, wenn noch viele weitere Menschen diesem Beispiel folgen und wie die Dasinger Aufrufe in den eigenen Reihen starten oder sich ein Set nach Hause schicken lassen. Bestellen kann man dieses über www.dkms.de . Auch auf Geldspenden sei die DKMS immer angewiesen, um die Typisierungen zu finanzieren, für die jeweils Kosten von 35 Euro anfallen. Das zweite Ziel des Jahres - 35.000 Euro an Spenden zu sammeln - sei bislang noch nicht erreicht. (pm)