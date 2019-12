"Die Leiche im Schrank" - Theater in Bachern

Aufführungstermine:

Freitag, 27.12.2019Samstag, 28.12.2019Freitag, 03.01.2020Samstag, 04.01.2020Sonntag, 05.01.2020

Um was gehts?

Der Fotograf Johann Bloedt bekommt Besuch von seiner Geliebten Nicola. Diese ist jedoch sehr nervös, weil sie glaubt, dass ihr Mann ihr gefolgt ist. Außerdem wird das Paar auch noch von der Nachbarin Simone gestört. Und dann steht der Ehemann von Nicola tatsächlich vor der Tür. Um die Anwesenheit von Nicola harmlos erscheinen zu lassen, muss Simone die Ehefrau von Johann spielen. Das klappt anfangs auch. Doch dann kommt der Bekannte von Simone, der Einbrecher Arno Pakult, in Johanns Wohnung. Er hat ein ganz bestimmtes Anliegen. In dieses Durcheinander platzt dann auch noch ein älteres Ehepaar, das sich fotografieren lassen möchte. Als der Ehemann von Simone dann auch noch viel zu früh nach Hause kommt, ist das Chaos perfekt und Johann am Ende seiner Nerven.

Kartenvorverkauf

bei Familie Gold:Tel.: 08208 / 700 (Mo. - Fr. 16:30 – 19:30 Uhr)oder theater.bachern@gmail.comBestellte Karten sind 15 Min. vor Spielbeginn abzuholen.