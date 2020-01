Am 01.02. gibt es eine schöne Möglichkeit, Zeit mit dem Liebsten zu verbringen und gleich etwas für die Kondition zu tun. Beim ersten öffentlichen Tanzabend im Jahr 2020 wird es neben jeder Menge guter Tanzmusik auch Showeinlagen und Mitmachangebote unserer Tanztrainerin Lisa geben. Nutzen Sie ab 19 Uhr diese Gelegenheit in unserem großen Tanzsaal in Dasing An der Brandleiten 8 beim Sportgelände.