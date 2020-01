Neues aus dem Tanzsportclub Friedberg

Am 01.02. gibt es dann eine schöne Gelegenheit, erlerntes umzusetzen. Beim ersten öffentlichen Tanzabend im Jahr 2020 wird es neben jeder Menge guter Tanzmusik auch Showeinlagen und Mitmachangebote unserer Tanztrainerin Lisa geben. Nutzen Sie ab 19 Uhr diese Gelegenheit in unserem großen Tanzsaal in Dasing An der Brandleiten 8 beim Sportgelände.Was die Großen können, können die Kleinen natürlich schon lange. Der Mittwochnachmittag steht ganz im Zeichen der kleinen und kleinsten Tänzer. Ab 15.30 werden unsere Bambinis (4-7 Jahre) mit viel Spaß spielerisch an tänzerische Bewegungen herangeführt. Im Anschluss daran sind ab 16.30 Uhr die 8-12jährigen dran. Für sie steht eine bunte Mischung von Tänzen auf dem Programm.Wenn Sie nun Lust bekommen haben, uns kennenzulernen, können Sie jederzeit zu einem kostenlosen Schnuppertraining vorbei kommen. Die aktuellen Trainingszeiten finden Sie auf unserer Homepage www.tsc-friedberg.info im Saalbelegungsplan oder rufen Sie an unter Tel. 0821 9078 0543