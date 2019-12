Schon wieder dieses Foto ?

Ich möchte Euch unsere Weihnachtsgeschenke vorstellen.

Wie viele Familien achten und schützen wir die Natur und diesmal gab es Bäume.Jeder bekam einen andern neuen gepflanzten Baum geschenkt meiner heißt: (Spitzname) Opa-Baumund nun wird er von mir behütet.Die Schätzung seiner CO2-Bindung bezieht sich auf seine ersten 10 Lebensjahre.Durch das Pflanzen dieses Baumes nimmst er 200 kg CO2 auf, zirka das was eine Person durchschnittlich in 15 Tagen produziert,Ps.) Der Baum ist noch sehr klein, wenn er größer ist werde ich in vorstellen.