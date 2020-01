„Kommunaler Stammtisch“ der Gablinger SPD am 31. 1. 20

Landratskandidat Fabian Wamser und Gemeinderatskandidaten präsentieren sich – Vortrag „Soziale Wohnungswirtschaft“



Kandidaten der Kommunalwahl stellen sich vor

Vortrag zum Thema "Wohnen"

Der nächste „Kommunale Stammtisch“ der Gablinger SPD findet am Freitag, 31. Januar 2020, 19.30 Uhr, im Theaterheim („Dimos“) in Lützelburg, Am Sportplatz 15, statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.Der SPD-Landratskandidat Fabian Wamser und die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020 präsentieren sich. Sie informieren über ihre Schwerpunkte in der Kommunalpolitik und beantworten gerne Ihre Fragen.Außerdem gibt es einen Vortrag von Tobias Kretzinger, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Postbaugenossenschaft eG: „Soziale Wohnungswirtschaft im gesellschaftlichen Wandel - Wohnungsbaugenossenschaften – Modell für eine gemeinnützige Wohnungspolitik auch im 21. Jahrhundert“. Aufgrund der Wohnungsknappheit - vor allem beim bezahlbaren Wohnraum – ein sicher interessanter Vortrag mit genügend Zeit für Diskussionen.Unter dem Motto „MITEINANDER – sprechen – diskutieren“ hat sich der Stammtisch der Gablinger SPD als öffentliche Kommunikationsplattform sehr bewährt und wir freuen uns über Ihre Teilnahme.