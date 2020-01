Betrunkener Autofahrer parkt auf der A 8 und legt ein Nickerchen ein

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend sein Auto auf dem Standstreifen der A 8 geparkt und ein Nickerchen eingelegt.

Einer Streifenbesatzung fiel laut Polizeibericht kurz vor Mitternacht am Montag auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Gersthofen ein weißer Ford Focus auf dem Standstreifen auf. Die Beamten bemerkten in dem Fahrzeug einen schlafenden Mann.Dabei handelte es sich um einen deutlich alkoholisierten 42-jährigen Mann. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von circa 1,4 Promille ergab, wurde im Anschluss eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt. Den Führerschein des 42-Jährigen stellten die Polizisten sicher und brachten sein Fahrzeug an einen anderen Ort. (pm)