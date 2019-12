Kopfstoß auf dem Weihnachtsmarkt in Gersthofen: Unbekannter verletzt 42-Jährigen

Ein Unbekannter hat einen 42-Jährigen auf dem Gersthofer Weihnachtsmarkt im Gesicht verletzt.

Das 42-jährige Opfer und ein etwa 45-jähriger Mann lernten sich am Donnerstag im Park hinter dem City-Center in Gersthofen kennen. Sie sprachen über belanglose Sachen. Gegen 20 Uhr sah der 42-jährige Mann den Unbekannten wieder auf dem Christkindlsmarkt in Gersthofen. Nun war dieser in Begleitung eines weiteren Mannes.Als der 42-Jährige den Mann grüßte, beleidigte ihn dieser. Und damit nicht genug: Der Begleiter trat vor den 42-Jährigen und verpasste ihm ohne Vorwarnung einen Kopfstoß. Nach der Attacke suchten die beiden Männer das Weite.Der etwa 45-Jährige war 1,70 Meter groß und schlank. Der zweite Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hager.Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die den Angriff beobachteten. Hinweise sind unter Telefon 0821/323-1810 erbeten. (pm)