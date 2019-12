Sie hielt in einer Pannenbucht in Gersthofen an. Als kurze Zeit später Flammen aus dem Motorraum schlugen, kam der 29-Jährigen ein Lastwagenfahrer zu Hilfe.Dieser konnte mit seinem mitgeführten Feuerlöscher den Brand schnell löschen und so Schlimmeres verhindern.Der unbekannte Helfer setzte seine Fahrt danach fort. Am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (pm)