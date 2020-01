Scheibe nicht freigekratzt: 23-jähriger Autofahrer prallt in Gersthofen gegen Baum

Ein Autounfall, bei dem ein 23-Jähriger verletzt wurde, hat sich in Gersthofen ereignet.

Der 23-jährige Autofahrer befuhr am Montag gegen 21.50 Uhr die Otto-Hahn-Straße in Gersthofen in Richtung Augsburg. Vor seiner Abfahrt kratzte er nur ein kleines Stück seiner vereisten Windschutzscheibe frei. Die umliegenden Scheiben ließ er gänzlich unberührt.Da er hierdurch sehr wenig Sicht hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Anprall war so stark, dass dieser brach und umfiel. Der 23-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8500 Euro. (pm)