Ein 40-jähriger Mann aus Gersthofen war seit Donnerstag vermisst gemeldet. Am Samstag nun meldete die Polizei, dass er wieder da sei.

Der Vermisste konnte am Samstagvormittag von einer Polizeistreife in Augsburg angetroffen werden, heißt es im Polizeibericht. "Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt und wird hiermit widerrufen", so die Polizei. (pm)