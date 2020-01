CSC Kinderfaschingsball am 09. Februar

Gersthofen : Mehrzweckhalle |

Auch in diesem Jahr veranstaltet der CSC Batzenhofen-Hirblingen am Sonntag den 09. Februar seinen traditionellen Kinderfaschingsball in der Mehrzweckhalle in Batzenhofen.

Auch zum 40. Jubiläum haben die Veranstalter ein tolles Programm zusammengestellt, damit die kleinen und großen Besucher so richtig in Faschingsstimmung kommenFür beste Partylaune und die musikalische Umrahmung wird“DJ Partymaker“ sorgen. Natürlich gibt es wieder zahlreiche Spiele zum Mitmachen für die kleinen Besucher. Der Höhepunkt wird der Auftritt der Kindergruppe der Lechana sein. Die Little Magic`s werden mit ihrem Programm „Back to the 90`s“ für gute Laune sorgen.Ab 13:00 Uhr können Karten zum Preis von 4,00 Euro für die Veranstaltung erworben werden. Los geht`s dann um 14:00 Uhr.