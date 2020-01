Gersthofer Trinkwassersystem muss gespült werden

Nachdem in Gersthofen Keime im Trinkwasser entdeckt wurden, galt anfangs ein Abkochgebot, dann wurde gechlort. Seitdem der Chlorwert stabil ist, fließt wieder Wasser in Trinkwasserqualität laut Verordnung durch Gersthofens Rohre. Deshalb stimmt sich das Projektteam der Stadt Gersthofen aktuell mit dem Gesundheitsamt ab, um eine Zeitschiene für das Aufheben des Abkochgebots festzulegen.

Patentiertes Verfahren für mehr Spülleistung

Infoschreiben im Briefkasten aller Haushalte

Verfärbungen des Wassers während Spülung möglich – Hausanschluss geschlossen halten

Mittelschule, 24. Januar, Freitag, 17 Uhr Hedwigskindergarten, 25. Januar, Samstag, 13 Uhr Kinderhaus Ballonstartplatz, 25. Januar, Samstag, 15 Uhr Mozartschule 27. Januar, Montag, 18 Uhr Pestalozzischule 27. Januar, Montag, 20 Uhr Goetheschule 28. Januar, Dienstag, 19 Uhr Pfarrsaal Batzenhofen 31. Januar, Freitag, 17 Uhr Feuerwehrhaus Hirblingen 1. Februar, Samstag, 10 Uhr Rathaus Gersthofen 6. Februar, Donnerstag, 19 Uhr

Der Termin für das Vorhaben ist jedoch auch abhängig von dem Verlauf einer anstehenden Rohrnetzspülung, denn diese kann in den ersten Tagen Schwankungen des Chlorgehaltes im Versorgungssystem zur Folge haben.Den Grund für die Rohrnetzspülung erklärt Michael Wörle: „Um das Rohrnetz von Ablagerungen zu befreien und langfristig die Chlorung beenden zu können, ist eine Spülung des gesamten Netzes unumgänglich. Wir haben es allerdings geschafft, einen Dienstleister zu gewinnen, der ein patentiertes Verfahren mit nach Gersthofen bringt. Wir schaffen mit diesem neuen Verfahren circa fünf Kilometer Spülleistung pro Tag, im Vergleich zu etwa ein Kilometer beim konventionellen Spülverfahren. Bei einem Leitungsnetz von insgesamt circa 130 Kilometern Länge ein enormer Vorteil.“Insgesamt werde die Rohrnetzspülung circa acht Wochen in Anspruch nehmen – abhängig von der Witterung. Bei einem Wintereinbruch, bei Frost und Minusgraden sei die Spülung nicht durchführbar. Es könne also zu Verzögerungen kommen. Die Stadt werde aber über den Fortschritt der Spülung und die Erkenntnisse regelmäßig berichten, so Wörle.Ab dem 27. Januar wird das Verfahren im gesamten Stadtgebiet Gersthofen Stück für Stück angewandt. Über den jeweiligen Tag der Spülung werden alle Bewohner der Gebiete mit einigen Tagen Vorlauf in den nächsten Wochen über ein Infoschreiben der Stadt im Briefkasten in Kenntnis gesetzt. Das Stadtgebiet wurde in mehrere Spülzonen aufgeteilt. Bewohner der betroffenen Gebiete sollen während der Spülzeit, in der Regel zwischen 8 und 17 Uhr, kein Wasser aus ihrer Hausleitung entnehmen, da sonst Luft und Ablagerungen in die Hauswasserleitung gelangen könnten. Auch die Benutzung der Toilettenspülung ist davon betroffen. Es ist daher ratsam, sich bei Bedarf vorher genügend Wasser bereitzustellen, in die Badewanne und Eimer zu füllen.Ebenfalls könnte es zu Druckmangel und einer Färbung des Wassers kommen. Unabhängig von dieser Entnahmeeinschränkung kann es in einzelnen Bereichen während des Spülzeitraums auch zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Versorgung kommen.Während des Spülvorgangs, insbesondere bei einer Verfärbung des Wassers, ist das Trinkwasser in den jeweiligen Bereichen zum Verzehr nicht geeignet. Bei Einhalten des Abkochgebots kann das Wasser nach Ende des Spülzeitraums wieder genutzt werden.Natürlich steht Bürgern für weitere Fragen auch die „Servicehotline Wasser“ nach wie vor zur Verfügung: 0821/2491-333.Für Bürger, die sich über alle weiteren Details zur Rohrspülung informieren möchten, hat die Stadt eine Reihe von Informationsveranstaltungen geplant:(pm)