Eine Wende für die Gersthofer Volleyballdamen

Die ersten beiden Sätze dominierten die Gersthoferinnen mit sehr vielen Eigenfehler und gaben diese an den Gastgeber mit 24:26 und einem 21:25 ab.Im dritten Satz sollte die große Wende folgen. Das Team raffte sich zusammen und holte mit einem 25:21 einen Satz auf. Anschließend behielten sie die Nerven und bezwangen den Gegner im vierten Satz mit einem souveränen 25:17. Es stand 2:2. Doch den Tie-Break ließen sich die Mädels nicht nehmen und schenkten ihrer Trainerin Sabine Häubl zu Weihnachten eine Freikarte für das Kreispokalfinale am 12.01.2020 in Weißenhorn mit einem Endpunktestand von 15:11.TSV Gersthofen: Dosch, Lind, Listle, Monzert, Müller, Schenk, J. Wiedemann, S. Wiedemann, Yenmis