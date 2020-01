Verlosung: 5x2 Tickets für das STAC Festival in Gessertshausen

Gessertshausen : Schwarzachhalle |

Mitreißende Tanzperformances, eine stimmungsvolle Atmosphäre und eine coole Location – das ist das STAC Festival!

Schwarzachhalle Gessertshausen

Die Shows



An zwei Tagen zeigen bei insgesamt 4 Shows Solotänzer, Tanzduos und -gruppen, Artisten und Akrobaten verschiedener Stilrichtungen und Altersgruppen ihre spektakulären Shows und begeistern die Zuschauer mit meterhohen Pyramiden, waghalsigen Sprüngen, tollen Kostümen und coolen Dance-moves. Von Hip Hop über Streetdance, über Showtanz und Akrobatik, bis hin zu Ballett, Flamenco und Bauchtanz ist für jeden etwas geboten. Ein Event-Highlight für die ganze Familie!Außerdem wird es spannend: Wen wählt das Publikum ganz zum Schluss zum "Publikumsliebling"? Ein wahres Tanz-Feuerwerk, das Sie nicht verpassen dürfen!Hereinkommen und Wohlfühlen! In der Schwarzachhalle in Gessertshausen erwartet die Besucher eine familiäre Atmosphäre. Es heißt wieder: Getränke und Popcorn an den Ständen geholt und ab auf die Plätze! Und auch für die Künstler gibt es Tolles zu entdecken: Große, gut ausgestattete Garderoben, 5m Bühnenhöhe für Sprünge, Pyramiden und vieles mehr!"Fantastic Dance Show"Samstag, 8. Februar 2020Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 Uhr"Fantastic Dance Show"Sonntag, 9. Februar 2020Einlass: 17 Uhr, Beginn: 18 UhrMehr Informationen zum STAC Festival erhalten Sie unter: www.stac-festival.de Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr.