Einbruch in Untermeitingen: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat in Untermeitingen am Freitag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 10.45 bis 19.45 Uhr. Der Täter hebelte die Terrassentür des Einfamilienhauses in Untermeitingen auf. Im Anschluss durchsuchte der Täter das Haus und entwendete diversen Schmuck und Bargeld.Der Sachschaden beträgt circa 1200 Euro.Der Beuteschaden kann noch nicht beziffert werden.Es wird gebeten, Zeugenhinweise direkt an die Polizeiinspektion Schwabmünchen (08232/960611) oder jede andere Polizeidienststelle zu geben. (pm)