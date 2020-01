Augsburg: diako |

Am Dreikönigtag, 6. Januar 2020 findet um 10.00 Uhr in der Mutterhauskirche im diako ein Festgottesdienst zum traditionellen Missionstag statt.

Die Liturgie hält Rektor Dr. Jens Colditz, Gastprediger ist Pfarrer Klaus Dotzer von Mission EineWelt in Neuendettelsau. Dotzer war viele Jahre in Afrika und predigt zum Thema „Das Geheimnis Christi in der EinenWelt“.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit mit ihm ins Gespräch zu kommen.