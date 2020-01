Schwarz-Weiß-Ball in Obermeitingen

Am Samstag, 8. Februar, lädt der Obermeitinger Gesangverein „Fröhlichkeit“ wieder zum traditionellen Schwarz-Weiß-Ball in den Saal des Bürgerhauses Obermeitingen ein. Um 19.30 Uhr empfangen die Gastgeber die Besucher mit einem Glas Sekt, ab 20 Uhr steht die bekannte Partyband „Die Hurlacher“ auf der Bühne. In den Pausen stehen Show- und Gardetanzeinlagen auf dem Programm. Platzkarten zu 15 Euro (inklusive Sektempfang) und ermäßigt zehn Euro (für Schüler, Studenten, Auszubildende) sind ab 21. Januar im Obermeitinger Rathaus erhältlich (Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 9.30 - 12 Uhr, Do 7.30 - 12 und 16 - 18.30 Uhr)