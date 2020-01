Topleistung unserer Auflageschützen

Werner Gilg mit 285 Ringen

Gerhard Blersch mit 282 Ringen

Reinhard Hiller mit 282 Ringen

Frank Oertel mit 280 Ringen

Hans Wörle mit 279 Ringen

Liebe Mitbürger, Fans und Hobbyschützen,am 04.01.2020 war Klosterlechfeld der Ausrichter des Auflageturnieres des Gau Lech/Wertachs. Bei diesem Modus treffen sich die besten Auflageschützen, um nicht nur den Tagessieg zu ergattern, sondern auch das Gesellige zu genießen.Bei diesem Wettkampf absolvieren die Schützen 30 Schuss, die maximale Ringzahl liegt somit bei 300 Ringen.Der Turniertag in Klosterlechfeld wird als einer der besten in die Turniergeschichte eingehen, für unsere Auflagemannschaft war er der beste Turniertag seit Beginn der Teilnahme. Mit 891 Ringen belegen unsere Schützen einen geteilten 3. Platz, lediglich Mickhausen und Königsbrunn waren mit jeweils 893 Ringen etwas besser.Die Höchstpunktzahl von 300 Ringen wurde zweimal erzielt – einmal von Klosterlechfelds Top-Schützen Martin Korner. Sofie Korner lieferte mit 298 Ringen ebenfalls eine Spitzenleistung ab. Die Wertung vervollständigt hat Gabi Bielmeier, die mit sehr guten 293 Ringen auch ein enorm gutes Ergebnis beisteuerte.Nicht ganz zufriedenstellend lief es bei unseren übrigen Schützen:Die Freude über die starke Mannschaftsleistung überwiegte am Ende doch mehr, als die eigene Leistung. Und so wurde nach der offiziellen Siegerehrung noch in gemütlicher Runde gefeiert…über die Dauer und den Ablauf kann hierbei nur spekuliert werden. Die Redaktion war bereits auf dem Heimweg ;)Die aktuelle Gesamtplatzierung, sowie die bisherigen Turnierverläufe können auf unserer Homepage https://www.sg-klosterlechfeld.de/mannschaften/auflage/ergebnisse/ eingesehen werden.