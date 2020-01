Oberottmarshausen: Unbekannter Täter zündet Feuerwerkskörper in Auto

Eine ungewöhnliche Sachbeschädigung meldet die Polizei Bobingen. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag in Oberottmarshausen einen Pkw mutwillig beschädigt, der auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Eichenstraße abgestellt war.

Zunächst warf der Täter die Seitenscheibe der Fahrertüre ein und zündete im Anschluss mehrere Feuerwerkskörper im Innenraum, wodurch weiterer Sachschaden durch Verrußung entstand. Insgesamt wird die Höhe des Schadens auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen nimmt Hinweise zu diesem Fall unter Telefon 08234/9606-0 entgegen. (pm)