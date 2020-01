Verkehrsunfall in Großaitingen: Fahrer war zunächst eingeklemmt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend in Großaitingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 21.30 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Lindauer Straße in Großaitingen in südlicher Richtung. Aufgrund von offenbar überhöhter Geschwindigkeit touchierte er mit dem linken Vorderreifen den Randstein einer Verkehrsinsel.

Dadurch geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und stieß nach etwa 80 Meter gegen ein Verkehrszeichen auf einer weiteren Verkehrsinsel. Danach schleuderte das Auto weiter und kam letztendlich an einem Laternenmast entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.Der Fahrer war zunächst eingeklemmt. Ersthelfer konnten ihn aus dem Auto befreien. Er erlitt eine Kopfplatzwunde sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Über seinen aktuellen Zustand liegen keine Erkenntnisse vor.Am Pkw entstand ein Totalschaden, der auf circa 3000 Euro beziffert wird. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wehringen mussten das Dach des Pkw auftrennen, um das Fahrzeug bergen zu können. (pm)