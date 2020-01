Busfahrt ins Soho am Samstag, den 08.02.2020

Gunzenhausen : Schießwasen |

Rahmeninfos (viel gibt es nicht zu sagen):

- ABFAHRT um 21:45 Uhr auf dem Schießwasenparkplatz in 91710 GUNZENHAUSEN

(Busparkplatz gegenüber der Stadthalle auf dem Schießwasen)



-ZWISCHENHALT um 22:00 Uhr in PLEINFELD => ORT folgt!



-Abfahrt ZURÜCK nach Hause um 03:00 Uhr am Soho in Weißenburg ÜBER PLEINFELD nach Gunzenhausen (wer es aus alkoholischen oder anderen Gründen um diese Uhrzeit nicht schafft, muss wohl anderweitig heimkommen, der Bus wartet nicht!)



Kosten: 8,- Euro pro Person!

EUER SPECIAL-DEAL für die Busfahrt:

SICHERER & gesammelter Einlass ohne Anstehen!

Eintritt NUR 5,- Euro!

Special Deals:

-️ Longdrink free Refill bis 23:00 Uhr!!!

- Wodka-Brause Shot 1,50€!!



+++EINE ZUSAGE GILT ALS VERBINDLICHE ZUSAGE ZUR BUSFAHRT+++



Es gilt das Windhundprinzip => Wer zuerst kommt malt zuerst, also haltet euch ran, nicht dass euch ein anderer den Platz wegschnappt ;)

Ihr werdet dann von uns kontaktiert. Das ist dann euere Bestätigung der Teilnahme an der Busfahrt.

Wer NICHT von uns kontaktiert wird, kann davon ausgehen, dass der Bus voll ist.



Wer im Bus raucht, randaliert, den Bus beschädigt oder sonstiges unangebrachtes Verhalten an den Tag legt wird der Fahrt verwiesen. Für etwaige Schäden hat die jeweilige Person selbst aufzukommen!