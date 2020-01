von der Regierung beschlossenen Vorgaben umzusetzen. Genau dies machtdie Behörde aus Ansbach beim geplanten Ausbau der B13 und der UmgehungSchlungenhof. Die Anweisungen bekommt das Bauamt immer von deraktuellen gewählten Landes- und Bundesregierung, zurzeit werdenhier für die beiden zuständigen Ministerien von Bayern und der CSUgesteuert.Kann das staatliche Bauamt dann, objektiv betrachtet, neutralbeurteilen und handeln? Ist es für die Behörde möglich, zu einemanderen Ergebnis zu kommen, als ihr von der Regierung vorgegebenwird? Darf es solche Ergebnisse überhaupt geben?Diese und weitere Fragen sind legitim, können und müssen gestelltwerden, auch im Hinblick auf die Umgehung Schlungenhof. Da dasstaatliche Bauamt mit den gleichen Tricks und den teilweisefalschen Behauptungen wie die hiesige CSU versucht, Stimmung zu machen, mussein neutrales Handeln in Frage gestellt werden.Wie sonst kann es sein, dass ein staatliches Bauamt unterscheidet,ob das Geld vom Bund, Bahn oder Landkreis kommt? Dies sind schließlichalles Steuergelder, die nur sinnvoll eingesetzt werden dürfen,unabhängig davon, aus welchem Topf sie kommen.Wie sonst kann es sein, dass eine Variante 3.1 nach jahrelangenPlanungen und mühsamen Verhandlungen als die Lösung präsentiertwird,um dann in nur wenigen Wochen wieder davon abzukommen?Wie kann es sein, dass Schlungenhof ohne einen Bau der Umgehung garkeine Lärmschutzmaßnahmen bekommt, wenn diese doch über allenGrenzwerten sind? Schließlich ist das Bauamt verpflichtet, sich inerster Linie um den Schutz der Bürger zu kümmern, auch wenn eineUmgehung im Bürgerbegehren abgelehnt wird.Wie kann es sein, dass Berechnungen über die Zu- und Abnahme desVerkehrs erst im Nachhinein und nach Aufforderung von Laienstattgefunden hat? Dies hätte bei genauer Planung bereits imVorfeld geschehen müssen.Wie kann es sein, dass unabhängig einer möglichenUmgehungs-Variante und zahlreichen ungeklärten Fragen, wie den Radwegen und demÜberschwemmungsgebiet, die Investitionssumme genau feststeht? Sehrwahrscheinlich wird auch diese Zahl, wie bei diversen anderenöffentlichen Projekten, insbesondere in Gunzenhausen, deutlichhöher ausfallen als anfangs geplant.Letztendlich kann der Bürger nur zu einem Schluss kommen: DieUmgehung und den Bürgerentscheid 1 abzulehnen und sich für denBürgerentscheid 2(„Heimat bewahren – deshalb STOPP zur B13-OrtsumfahrungSchlungenhof!“)zu entscheiden.Peter Reitmaier – Bürgermeisterkandidat der offenen Liste – Piraten&Die Linke#piratendielinke #gunzenhausen #bürgerbegehren #bürgermeister #peterreitmaier