80% haben gegen die Umgehung Schlungenhof gestimmt, die damit erstmal Geschichte ist. Nochmals danke an alle die dafür gekämpft haben.Wenn dies kein Zeichen für einen Wechsel an der Spitze in Gunzenhausen ist!Peter Reitmaier – Bürgermeisterkandidat der offenen Liste – Piraten&Die Linke#piratendielinke #gunzenhausen #bürgerbegehren #bürgermeister #peterreitmaier#StopptUmgehungSchlungenhof #NeinZurCSU #PeterReitmaier #BürgermeisterGunzenhausen