Autoreifen in Horgau zerstochen

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag wurde in Horgau, im Eggenweg, drei Reifen eines VW-Transporters zerstochen.

Des Weiteren wurde noch ein Fall aus Horgauergreut, in der Kirchstraße 18, bekannt. Hier wurden beide Vorderreifen eines Citroen C4 zerstochen.Die Polizei vermutet, dass die Vorderreifen mit einem spitzen Gegenstand durchstochen wurden. Am Hinterrad scheiterte der Täter.Der Schaden beträgt in etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen erbittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. (pm)