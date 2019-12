Diavortrag über Island beim Meringer Alpenverein

In seinem Bildervortrag "Island - Unterwegs zu Vulkanen, Gletschern und Geysiren" beim Meringer Alpenverein führt Andreas Vogl über die größte Vulkaninsel der Erde in die arktische Natur, zu imposanten Wasserfällen, grandiosen Vulkanlandschaften und beeindruckenden Gletschern und Geysiren. Auf seiner ersten Reise umrundete der Meringer die Insel mit dem Wohnmobil, wobei er bekannte und weniger bekannte Highlights ansteuerte. Auf der zweiten Reise führten ihn Trekkingtouren in das Landesinnere, vorbei auch am Eyjafjallajökull, der mit seinem Ausbruch im Jahr 2010 den Flugverkehr erheblich beeinträchtigte, nach Porsmörk und weiter nach Landmannalaugar sowie auf alten Reitwegen zu einem aktiven Geothermalgebiet.

Der Vortrag findet statt am Dienstag, dem 14. Januar, um 20 Uhr im Dr. Josef-Zimmermann-Haus (Kath. Pfarrzentrum) in Kissing.