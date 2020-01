Auffahrunfall auf der B17 übersehen: Polizist rettet sich durch Sprung zur Seite

Dieser übersah gegen 4.45 Uhr übersah einen Auffahrunfall auf der B 17 in Fahrtrichtung Süden. Durch eine Vollbremsung kam der schwarze Kleintransporter in Schleudern. Ein Polizeibeamter, welcher die Unfallstelle mit Warntafeln und Blinkleuchten am Standstreifen absicherte, bemerkte dies noch rechtzeitig und konnte sich durch einen Sprung retten. Der Fahrer des schwarzen Kleintransporters mit Aufschriften am Heck kam zurück und sprach den Polizeibeamten an.Als dieser die Personalien und Fahrzeugpapiere überprüfen wollte, ging der unbekannte Mann wieder zu seinem Auto und kam nicht mehr zurück. Der Polizeibeamte verletzte sich durch den Sprung und war nicht mehr dienstfähig.Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/960 60 entgegen. (pm)