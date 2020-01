Frühling im KUNSTWERK-Stadel in Königsbrunn

Am 28. und 29. März ist es wieder soweit. Der Kunsthandwerkermarkt KUNSTWERK findet in der St.-Johannes-Str. 29 in 86343 Königsbrunn bereits zum 27. Mal statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr stellen über 40 Künstler aus der Region ihre ausschließlich selbstgefertigten Unikate vor. Ob edler Schmuck, Deko aus Metall, Holz, Glas oder Beton für Haus und Garten, modische Bekleidung oder ausgefallene Accessoires, alles für sich ein optisches Highlight. Genießen Sie in einer familiären Atmosphäre die vielfältige Auswahl der angebotenen handwerklichen Einzelstücke.

Zur Stärkung werden vom KUNSTWERK-Café neben Kaffee und Kuchen auch leckere Cocktails (selbstverständlich auch alkoholfrei) serviert. Für den deftigen Appetit ist ebenfalls bestens gesorgt.

Nähere Informationen zu KUNSTWERK finden Sie auf der Homepage der Veranstalterin Sybille Heinisch unter www.kunstwerk-koenigsbrunn.de unter der oder auf Facebook „Sybille Heinisch Kunstwerk“.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sybille Heinisch und das KUNSTWERK-Team