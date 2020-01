Samstag & Sonntag, 16. & 17. Mai 2020

liesLotte-Kinderfestival

Beginn: 10.00 Uhr | Ende: 17.00 Uhr

Ort: Hydro-Tech Eisarena Königsbrunn

Eintritt: 2,00 Euro, alle Mitmachaktionen und Bühnenprogramm kostenfrei

Das liesLotte-Kinderfestival in der Hydro-Tech Eisarena:Spielen, hüpfen, radeln, basteln…auf über 2.000m²! Wir laden euch ein: Erlebt zwei Tage voller Action, Spiel und Spaß und genießt die Zeit mit eurer Familie auf dem größten Kinderfest unserer Region, neu in der Hydro-Tech Eisarena Königsbrunn! Am Samstag und Sonntag, 16.+17. Mai 2020, erwartet alle Familien mit kleinen, wie größeren Kinder, ein buntes Treiben auf zwei riesigen (abgetauten) Eisflächen und im großzügigen Außenbereich rund um die Eisarena. Wir präsentieren euch ein stimmungsvolles Bühnenprogramm mit tollen Live-Acts, Zauberern, Tänzern, Clowns und Theater, dazu viele Mitmach-Aktionen und Bastelstände, an denen sich kreativ oder sportlich ausgetobt werden kann. Außerdem neu: An zahlreichen Messeständen könnt ihr euch über Vieles rund um das Thema „Familie“ und mehr informieren!Kommt vorbei und macht mit – der Eintritt pro Person kostet nur 2,00 Euro. Dafür sind das Bühnenprogramm und alle Mitmach- & Bastelstationen für euch kostenfrei!Weitere Infos findet ihr auch unter www.das-kinderfestival.de Alle Infos und Events des Veranstalters auch unter www.stac-festival.de