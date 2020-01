Theaterstück "Obsession" im MatriX Königsbrunn

Königsbrunn : Matrix |

Ein Psycho-Thriller in 2 Akten von Tobias Hilgers



Eine einzigartige Theatererfahrung aus Schauspiel und Videoaufnahmen!



Handlung:

Philip Collins hat eine Rolle bei einer Filmproduktion und seine Wohnung verloren und bekommt von einem Schauspielkollegen vorübergehend ein Apartment vermittelt. Dort befindet sich ein Loch in der Wand, durch das er in das Schlafzimmer seiner Nachbarin Veronica blicken kann. Nachdem der Anblick zunächst Wohlgefallen beim ihm auslöst, wandelt sich dies schnell, als Veronica von einem Psychopathen namens Ray drangsaliert wird. Kann Philip Veronica helfen oder steht ihm seine Vergangenheit dabei im Weg?



Darsteller:

Joseph Musiol, Sabrina Schwarz, Lucca Rabenstein, Patrick Weiß, Peter Hohner, Inga Heggelmann, Julian Mayer, Tobias Hilgers, Juleen Schurr



Beginn:

28.02.2020 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

29.02.2020 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

01.03.2020 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)



Eine Pause von 20 Minuten in der Mitte.



Eintritt:

Reservierung unter obsession@thearter-augsburg.de: 9 Euro

Abendkasse: 10 Euro



Freie Platzwahl!