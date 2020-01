2. Königscup Eiskunstlauf

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena |

Nach unserem Jubiläums-Königs-Cup am 09.12.2017 (zum Anlass des Stadtjubiäums, Bild: Siegerehrung 3 mit Bürgermeister Franz Feigl) ist es 2 Jahre später wieder soweit: Beim 2. Königscup erwarten wir wieder Teilnehmer aus ganz Bayern, die sich in 17 verschiedenen Wettbewerbskategorien miteinander messen.



Die jüngsten fahren beim Hindernisparcours im Slalom um Hütchen und zeigen einfache Elemente wie in der Hocke oder auf einem Bein fahren, die fortgeschrittenen laufen eine Kür zur Musik - bei diesen Kategorien erwarten wir auch Läufer, die an bayrischen und deutschen Meisterschaften der jeweiligen Alterskategorie an den Start gehen.



Interessierte Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.