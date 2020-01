Jahresauftakt nach Maß im TSC dancepoint Königsbrunn

Königsbrunn : TSC dancepoint e.V. |

Standard Sparte macht den Anfang

Bereits am 5. und 6. Januar starteten die Standardpaare des TSC dancepoint Königsbrunn ins neue Jahr. Zunächst gab es am Sonntag eine Performance Practise. Die Paare haben hier die Gelegenheit, wie der Name schon sagt, wie auf einem Turnier zu „performen“. Der Fokus liegt nicht so sehr auf der richtigen Technik, sondern auf Ausdruck und der Paarharmonie.

Partnering Skills

Diese Paarharmonie war unter anderem Thema beim Workshop „Partnering Skills“, zu dem die Standard Clubtrainer Stefanie Pavelić und Bogdan Ianoşi am Drei-Königstag geladen hatten. Mit viel Esprit und ihrer gewohnten Professionalität führte das beliebte Trainerpaar durch den 4-stündigen Workshop. Die Paare lernten richtig viel, sodass sich die Trainer ausnahmslos über positives Feedback zu diesem interessanten und extrem kurzweiligen Workshop freuen konnten. Weitere Workshops sind schon in Planung.

Erstes Turnier - Bavaria's First

Am darauffolgenden Wochenende hatte der TSC wie in den vergangenen Jahren die Standard und Latein Paare der Hauptgruppe und Hauptgruppe II zum ersten Bayerischen Turnier des Jahres geladen. Samstag und Sonntag wurde getanzt, performed und um Punkte und Platzierungen gerungen.

Alle Klassen von D bis A

Der TSC dancepoint hatte für beide Altersklassen von der D-, der Turniereinsteiger Klasse, bis zur zweit höchsten Turnierklasse, der A- Klasse, Wettkämpfe im Angebot. Bei super Stimmung bekamen die Zuschauer Tanzsport at its best zu sehen. Erfreulich und letztlich auch der geographischen Lage gedankt, dass viele Paare aus dem benachbarten Österreich und auch der Schweiz regelmäßig den Weg nach Königsbrunn finden.

Lokalmatadore mit Gold und Silber

Ganz besonders dürften sich die Lokalmatadore Paul Thorwarth und Simone Strudthoff gefreut haben. Sollte es am Samstag in der Hauptgruppe B Latein erdenklich knapp der zweite Platz sein, so gelang es ihnen, am Sonntag das oberste Podest des Sieger-Treppchens zu erklimmen. Herzlichen Glückwunsch allen Paaren zu ihren Leistungen.