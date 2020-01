Königsbrunner Polizei-Judoka wieder erfolgreich; Nachwuchskämpfer qualifizieren sich für die Bayerische Meisterschaft

Am Austragungsort in München-Großhadern wurden sie bestens von Betreuer Wolfgang Schar gecoacht. Felix Müller und Dennis Abröll wurden in ihren Gewichtsklassen nach einemsehr guten Wettkampftag jeweils Vizemeister. Alexander Ragulin kam auf einen hervorragenden dritten Platz. Lorenz Zerle schlug sich tapfer, kam aber nicht in die vorderen Ränge.Zur großen Freude von Leistungstrainerin Regina Daxbacher sind Felix, Dennis und Alexander für die Bayerische Meisterschaft in Abensberg qualifiziert und dürfen sich durchaus Chancen auf eine Platzierung machen.