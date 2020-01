Südbayerische U 20 Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in München

Neben den beiden 15-Jährigen Athleten Andreas Kühnel und Sebastian Wachtler, gingen hier erstmalig die beiden 18-Jährigen Neuzugänge Pascal und Marcel King für den TSV Königsbrunn an den Start. Damit konnte zum ersten Mal eine 4x200 Meter-Staffel U20 männlich für den Verein aufgestellt werden.Trotz sehr geringer Übungszeit für solch einen Lauf miteinander, wollten es die vier Jungs versuchen.Auch wenn es dann nicht ganz perfekt lief, erkämpften sie sich dennoch unter fünf startenden Mannschaften einen beachtlichen dritten Rang in 1:48,81 Minuten.Rang 1 ging an die LG Stadtwerke München in 1:27,79 Minuten, Rang 2 an LG Würm Athletik in 1:35,93 Minuten.Hervorzuheben ist ebenfalls der Weitsprung-Wettbewerb von Sebastian Wachtler.Nachdem seine letzte Bestleistung aus dem Jahr 2019 bei 4,91 Metern lag, übersprang er diese um knapp 40 Zentimeter und landete bei 5,30 Meter. Das bedeutete für Sebastian, der eigentlich wie Andreas auch, noch U18-Starter ist, Platz 7 in der U20.Einen 9. Platz holte sich Sebastian noch im 800 Meter-Lauf mit 2:23,71 Minuten, auch hier eine neue persönliche Bestleistung.Weitere Ergebnisse in den Einzeldisziplinen:Andreas Kühnel: 60 Meter Hürden-Lauf 8,81 Sekunden Platz 4.   60 Meter Sprint 7,45 SekundenMarcel King: 60 Meter Hürden-Lauf 11,11 Sekunden Platz 7.   60 Meter Sprint 7,79 SekundenPascal King: 60 Meter Hürden-Lauf 10,90 Platz 6.   60 Meter Lauf 7,94 Sekunden