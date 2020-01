Anton Kraus steht weiter an der Spitze der Soldatenkameradschaft

Herbertshofen –Erlingen. Die Neuwahlen der Vorstandschaft sowie die Ernennung eines langjäh-rigen Vereinsmitglied zum Ehrenmitglied prägten das Programm bei der diesjäh-rigen Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Herbertshofen – Erlingen in der Sportgaststätte an der Erlinger Sportanlage. Bereits seit dem Jahr 1987 bekleidet An-ton Kraus das Ehrenamt des 1. Vorsitzenden bei dem Traditionsverein und wurde auch heuer erneut für die kommende Amtsperiode von drei Jahren gewählt. Bei der Vorstands-neuwahl unter der Leitung von Meitingens ersten Bürgermeister Michael Higl und dem Be-zirks- und Kreisvorsitzenden Otmar Krumpholz kam es zu folgendem Ergebnis: 1. Vorsit-zenden Anton Kraus, 2. Vorsitzender Hermann Schilling, Schriftführer Johann Deisenhofer, Kassier Wolfgang Mayr. Als Beisitzer fungieren künftig Lothar Mayr, Reinhard Reiling, Erich Schmid, Helmut Wagner und Walter Wieser. Reservistenbetreuer ist weiterhin Hel-mut Schön, Fähnrich Johann Hietmann und die Aufgabe der Fahnenbegleiter übernehmen weiterhin Lothar und Wolfgang Mayr. Die Kassenprüfung liegt in den Händen von Helmut Dirr und Edmund Wagner (neu). Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2019 blickte Anton Kraus zurück. „Erfreut kann ich den Anwesenden mitteilen, dass auch im vergangenen Jahr, wie bereits ein Jahr zuvor, kein Sterbefall im Vereins zu beklagen war“ gab der 1. Vorsitzende der der Soldatenkameradschaft zu Versammlungsbeginn bekannt. Derzeit gehören dem Verein 65 Mitglieder an, davon sind acht Kameraden Ehrenmitglieder. Im Anschluss an seine Grußworte erinnerte Kraus in einem ausführlichen Rückblick an die zahlreichen Vereinsaktivitäten im aktiven sowie im geselligen Bereich. Dabei stellte er die Teilnahmen an der Friedenswallfahrten in Biberbach und in Maria im Elend und an der örtlichen Fronleichnamsprozession, die Mitwirkung an der Gedenkfeier am Volkstrauertag vor dem Kriegerdenkmal in Herbertshofen, eine Vorstands- und Ausschusssitzung, den Besuch von Vereinsabordnungen bei zwölf Geburtstagsjubilaren in den Fokus seiner Aus-führungen. Ein besonderes Augenmerk widmete Kraus in seinem Rückblick den Kriegsgrä-bersammlungen auf den Friedhöfen in Herbertshofen und in Erlingen, die erfolgreich durchgeführt wurden. Einen soliden Kassenstand, der von den beiden Revisoren Ernst Wanka und Helmut Dirr geprüft und bestätigt wurde, konnte Finanzverwalter Wolfgang Mayr berichten. Bürgermeister Michael Higl lobte die Soldatenkameradschaft für ihren Friedensdienst. „Es sind Repräsentanten für den Wert des Friedens, der in unserer Ge-sellschaft als wertvolles Gut gesichert werden muss“, lobte der Meitinger Rathauschef. Der Bezirks- und Bezirks- und Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Augsburg, Otmar Krump-holz sagte, dass das Thema Frieden bei der Bevölkerung derzeit gerade nicht so viel Auf-merksamkeit bekommt, da Dinge wie Klimawechsel, Umweltschutz und politische Debat-ten in den Medien im Vordergrund stehen. Ein „heißes Eisen“ ist nach wie vor der marode Zustand Kriegerdenkmal auf dem Herbertshofener Kirchenvorplatz. Gemeinsam mit Stein-metz Wolfgang Schmidt und Thomas Köhle von der Marktgemeinde Meitingen besichtigte Anton Kraus die Schäden am Kriegerdenkmal wobei unerfreulicher Weise festgestellt wur-de, dass da nichts mehr zu reparieren sei. „Ausschlaggebend für die entstandenen Schä-den seien aufgetretene Risse, die vermutlich bei der Umsetzung des Denkmals in den 90-er Jahren entstanden sind“, erklärte der Vorsitzende. Somit, erläuterte Kraus, bleibt wohl auf Grund der Sicherungspflicht und um Personenschäden zu vermeiden nichts anderes übrig, als das Denkmal früher oder später abzutragen. Die nächsten Schritte, wie es wei-tergehen wird, sollen wird in nächster Zeit laut Kraus besprochen.Ernennung und AuszeichnungAbgerundet wurde die Versammlung mit zwei Ehrungen. Für seine langjährige Vereins-treue bei der Soldatenkameradschaft Herbertshofen – Erlingen wurde Martin Böldt vom Vorsitzenden Anton Kraus, Bürgermeister Michael Higl sowie dem Kreis- und Bezirksvor-sitzenden Otmar Krumpholz mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Vorsitzender An-ton Kraus durfte für sein langjähriges Engagement vom Kreisvorsitzenden Otmar Krump-holz das Verdienstkreuz in Silber der Bayerischen Kameradenvereinigung entgegen neh-men.