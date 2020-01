Christbaumsammlung der JU Meitingen-Lechtal und der JBU Meitingen

Meitingen : In Meitingen und Ortsteilen |

Die Junge Union sammelt am 11. Januar zusammen mit der Jungen Bürger Union in Meitingen und allen Ortsteilen ausgediente Christbäume für einen guten Zweck.

Den Abholcoupon für Ihren Christbaum erhalten Sie noch diese Woche für 2,00 € bei Renate's Truhe, Blumen Baur, Frey & Diessl sowie beim Hoflädle Deisenhofer in Herbertshofen. Der durch den Verkauf entstandene Erlös kommt zu 100 Prozent der St. Gregor-Jugendhilfe sowie dem Dominikus Ringeisen Werk am Standort Meitingen zu Gute. Mit dem Kauf einer Banderole unterstützen Sie somit soziale Einrichtungen im Ort.Die Christbaumsammlung beginnt um 8:00 Uhr. Legen Sie Ihren ausgedienten Christbaum bitte gut sichtbar in Ihre Hofeinfahrt oder vor Ihr Grundstück. Achten Sie bitte darauf, dass kein Christbaumschmuck mehr an dem Baum hängt, um die Verletzungsgefahr für unsere ehrenamtlichen Helfer zu minimieren.