Einmal Löwe - immer Löwe. Mitgliederzahl bei den Lechspitz Löwen steigt weiter an

Meitingen – Waltershofen. Bei der 13. ordentlichen Jahreshauptversammlung des im Jahre 2006 gegründeten TSV 1860 Fanclubs „Lechspitz Löwen“ Waltershofen, prägten die Neu-wahlen der Vorstandschaft für die kommende Amtsperiode von drei Jahren sowie eine Satzungsveränderung in Bezug auf die im vergangenen Jahr neu eingeführte Datenschutz-grundverordnung (DSGV) der Führungsspitze das abendliche Programm im Bürger-haus des Meitinger Ortsteils. Derzeit gehören dem Verein im Lechtal bei Meitingen 183 Mitglieder mit weiter steigender Tendenz an. Bei den turnusgemäßen, Vorstandsneuwahlen, kam es zu fol-gendem Resultat: 1. Vorsitzender Josef Braun, 2. Vorsitzender Peter Vogl jun., 3. Vorsitzen-der und Kassenverwalter Holger Posenau (neu), Schriftführer Patrick Braun (neu). Als Beisit-zer fungieren in der bevorstehenden Amtszeit Elke Farion (neu), Markus Lohwasser, Markus Klimesch, Kurt Semmernegg, Andreas Rasilier (neu). Die Kassenprüfung liegt künftig in den Händen von Kathrin Semmernegg und Lena Rasilier. „Wir wollen in Zukunft die umfangrei-chen Aufgabenbereiche der Vorstandschaft auf verschiedene Schultern verteilen um das Vereinsleben zum Wohl der Mitglieder weiter erfolgreich gestalten zu können“, freute sich Braun nach den reibungslos verlaufenen Neuwahlen.In seinem Rückblick auf die die Aktivitäten und Ereignissen des abgelaufenen Vereinsjahres informierte Josef Braun die Veranstaltungsbesucher und ging dabei auch etwas ausführ-licher auf Vorkommnisse auf Giesings Höhen ein. „Es war manchmal schon für uns Fans zer-mürbend, was im letzten Jahr bei 1860 abging, doch trotz aller Quälereien im internen und politischen Vereinsbereich haben wir unseren Löwen immer die Stange halten und werden dies auch künftig weiter tun“, sagte Braun unter dem Applaus der Anwesen-den. Der zweite Vor-sitzende und Fahrtenleiter Peter Vogl jun. schilderte, dass die Waltershofner Lechspitz Löwen im letzten Jahr insgesamt zehn Fahrten zu Spielen des TSV 1860 durchgeführt ha-ben, die teilweise mit anderen Fanclubs aus der Region stattfanden. „Be-sonders stolz bin ich auf unsere Lechspitz Löwen Fahnenabordnung unter der Leitung von Andreas Rasilier, die vor den Heimspielen im Grünwalder Stadion in kurzen Lederhosen unseren Verein auf dem Rasen präsentiert“, dankte Vogl dem Löwennachwuchs. Einstimmig wurde von den anwesen-den Mitgliedern eine Satzungsänderung in Bezug auf die neue Datenschutzgrundverordnung ((DSGV) abgesegnet. Über einen positiven Kassenstand informierte Wally Braun die Ver-sammlung. Zuletzt sprach Braun noch den steigenden Mitgliederzuwachs im Verein an. „Das blaue Löwenvirus sorgt bei uns für eine immer weiter steigende Mitgliederzahl, im Grün-dungsjahr 2006 waren es 41 Mitglieder, heute können wir eine Mitgliederzahl von 183 Perso-nen, eine stolze Anzahl, vermelden“, freute sich der Vorsitzende. Abgerundet wurde die Veranstaltung von einer reichhaltigen Tombola mit Löwenaccessoires, deren Einnahmen dem seit mehreren Jahren schwer erkrankten Löwenidol und ehemaligen 1860 Stürmerstar Olaf Bodden in nächster Zukunft von der Lechspitz Vorstandschaft persönlich überreicht werden.