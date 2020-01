Fabian Mehring in die Jury der "Bayerischen Eine-Welt-Preises 2020" berufen

München - Meitingen. Zum fünften Mal wird am 25. April dieses Jahres in Landshut der „Bayerische Eine Welt-Preis“ verliehen. Als parlamentarischer Geschäftsführer übernimmt der Meitinger Heimatab-geordnete Fabian Mehring dabei in der Jury den Part für die Regierungs-fraktionen. Der Preis verfolgt das Ziel, bürgerschaftliches Engagement zu stärken. Denn überall setzen sich Menschen auf unterschiedliche Weise für „Eine Welt“ ein – ob für Men-schenrechte, Frieden, Solidarität, Bewahrung der Natur oder globale Gerechtigkeit. Der Preis wird alle zwei Jahre vom Freistaat Bayern, vertreten durch die Bayerische Staatskanzlei, ge-meinsam mit dem Eine Welt Netzwerk Bayern verliehen. „Das Eine Welt Netzwerk leistet großartige Arbeit – und das mit unermüdlichem Einsatz. Die Mitglieder übernehmen die Ver-antwortung in ihrem Handeln, Denken für unsere Eine Welt und bringen dies in Informations- und Bildungsveranstaltungen, aber auch in Aktionen oder Kampagnen anderen Menschen näher. Ob in „Eine WeltLäden, in Kirchengemeinden oder Schulen“ – dieses Engagement ist bereits überall sichtbar und für unsere heutige Gesellschaft wichtiger denn je“, stellt Mehring klar. „Es freut mich, dass ich an der Preisverleihung für solch eine wertvolle Arbeit mitwirken kann“, so Mehring. Bis 21. Februar 2020 können sich Weltinitiativen, Nichtregierungsorgani-sationen, Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Kirchengemeinden und Weltläden für den Preis bewerben. Zusätzlich werden auch Kommunen für vorbildliches kommunales Eine Welt-Engagement ausgezeichnet. Alle Kriterien und Formulare für die Be-werbung finden sich auf www.eineweltpreis.de.