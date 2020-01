Florian Möckl stellt Antrag auf Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit

Meitinger CUS/JBU Marktgemeinderat will, dass besondere Leistungen künftig auch gewürdigt werden

Meitingen. Der bisher seit vielen Jahren durchgeführte Ehrungsabend des Marktes Meitin-gen ist seit Jahren eine sinnvolle und nützliche Würdigung besonderer sportlicher und mu-sikalischer Leistungen“, erklärt Florian Möckl, Mitglied der CSU/JBU im Meitinger Markt-gemeinderat. Einen Appel zur Einführung dieser Würdigung richtete Möckl in diesen Tagen an Meitingens Bürgermeister Micheal Higl.

Dafür, so Möckl, dass diese Leistungen überhaupt zustande kommen können, bedarf es sehr viel Arbeit im Hinter-grund von Ereignissen. Die meisten Vereine werden ehrenamtlich geführt, doch durch immer wieder erneuerte Bestimmungen (Erweitertes polizeiliches Füh-rungszeugnis, DSGVO), die der Führung eines Unternehmens nahekommen, wird es im-mer schwerer, Menschen für diese ehrenamtlichen Stellen zu begeistern. Nicht nur in Ver-einen sind Leute ehrenamtlich tätig, auch bei den Freiwilligen Feuerwehren und in sozialen Einrichtungen helfen Menschen unentgeltlich ihren bedürftigen Mitmenschen“ schildert Möckl. Eine offizielle Würdigung dieser ehrenamtlichen Leistungen von Seiten des Marktes Meitingen findet leider, bedauert Florian Möckl, derzeit noch immer nicht statt.

Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hingegen hat die Wichtigkeit dieser verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten erkannt und es auch für nötig empfunden, dies zu würdigen. Daher wurde die Bayerische Ehrenamtskarte eingeführt“, erklärt der Markt-gemeinderat. Diese gibt es in zwei Varianten, für die man jeweils verschiedene Vorausset-zungen erfüllen muss: „Die blaue Ehrenamtskarte erhalten im Prinzip alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren, die sich freiwillig durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich engagieren und mindestens seit zwei Jahren im Bürgerschaftlichen Engagement tätig sind, oder Inhaber einer Juleica (Jugend-leitercard), oder aktiv in der Feuerwehr sind – mit abgeschlossener Truppmannausbildung bzw. mit mindestens abgeschlossenem Basis - Modul der Modularen Truppausbildung (MTA), als Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung tätig sind, oder einen Freiwilligendienst ableisten in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder einem Bundesfrei-willigendienst (BFD).

Die goldene Ehrenamtskarte ist unbegrenzt gültig. Erhalten, so Möckl, können sie Perso-nen wie Inhaber des Ehrenzeichens des Ministerpräsidenten Feuerwehrdienstleistende und Einsatzkräfte im Rettungsdienst und in sonstigen Einheiten des Katastrophenschut-zes, die eine Dienstzeitauszeichnung nach dem Feuerwehr- und Hilfsorganisationen - Ehrenzeichengesetz (FwHOEzG) haben Ehrenamtliche, die nachweislich im Zeitraum von 25 Jahren mindesten fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden pro Jahr ehrenamtlich tätig waren“. Die blaue Ehrenamtskarte erhalten im Prinzip alle Bürgerinnen und Bürger ab einem Alter von 16 Jahren, die sich freiwillig durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich engagieren und mindestens seit zwei Jahren in bürgerschaftlichen Engagement tätig sind, oder Inhabereiner Juleica (Jugendlei-tercard), oder aktiv in der Feuerwehr sind – mit abgeschlossener Truppmannsausbildung bzw. mit mindestens abgeschlossenen Basis - Modul der Modularen Truppmannausbil-dung (MTA). Weiter erhalten im Prinzip die blaue Ehrenkarte Bürgerinnen und Bürger ab dem 16 ten Lebensjahr, die als Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung tätig sind oder einen Freiwilligendienst ableisten in einem sozialen Jahr (FSJ), einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) oder einem Bun-desfreiwilligendienst (BFD).

„Aus den oben genannten Gründen und da diese ehrenamtlichen Tätigkeiten eine Stütze unseres Ortslebens sind, beantrage ich bei Bürgermeister Michael Higl, dass diese klar de-finierten ehrenamtlichen Leistungen auch vom Markt Meitingen gewürdigt werden und die Bayerischen Ehrenamtskarten im Zuge des Ehrungsabends verliehen werden“, erläuterte Möckl sein Vorgehen.

Gefällt mir