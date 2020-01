Heinrich Del Core gastiert im Meitinger Bürgersaal

Meitingen. Auf Einladung der Meitinger Frauenunion tritt der deutsche Kabarettist und Co-medy – Zauberer Heinrich Del Core mit seinem neuen Programm „Glück g`habt“ am Don-nerstag, 13. Februar im Meitinger Bürgersaal an der Schlossstraße auf. „Glück g´habt“ ist, meint Heinrich Del Core, ein im Jahr 1961 in Rottweil geborener Sohn eines italienischen Gastarbeiters, wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der der Num-mer herauskommt oder wenn man sich selber beim Schnarchen nicht hört“. Der Kartenvor-verkauf für diese Vorstellung, der die Lachmuskeln der Besucher heftig strapazieren wird, hat bereits in den Vorverkaufsstellen, im TUI Reiser Center im Gewerbegebiet Via Claudie und im Schreib- und Tabakwaren Fachgeschäft „Renates Truhe“ in der Meitinger Schlossstraße be-gonnen. Der Ticketpreis beträgt bei freier Platzwahl 22 Euro pro Person.

Gefällt mir