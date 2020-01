Herbertshofner Ortsvereine laden zu Faschingsveranstaltungen ein

Zwei Faschingsveranstaltungen stehen auf dem „närrischen“ Programm der Herbertshofner Ortsvereine in der diesjährigen „fünften Jahreszeit“. Der große Faschingsball findet am Samstag, 15. Februar in der örtlichen Turnhalle statt. Für die musikalische Untermalung sorgt die bekannte Band „High Five“. Bereichert wird die Veranstaltung mit den Auftritten der Prin-zengarde und Showtanzgruppe Genderkingen. Für die Bewirtung sorgt Tobias Glatt und sein Team aus der Herbertshofen Zauberküche. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Kinder im Alter unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern an der Veranstaltung teilnehmen. Karten im Vorverkauf zum Eintrittspreis von 9,50 Euro gibt es ab 7. Februar ab 19 Uhr im Herbertshof-ener Schützenheim, bei Johann Deisenhofer, Tel: 08271/5117 oder an der Abendkasse.

Der Kinderfaschingsball findet ebenfalls in der Turnhalle, am Sonntag, 16. Februar von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Saaleinlass ist 13 Uhr. Die jungen Besucher erwartet viel Spaß, Spiel und Discomusik. Weiter stehen Auftritte der „Free Stars“ des SV Erlingen und der Kindergar-de Nordendorf auf dem Nachmittagsprogramm. Die Bewirtung liegt erneut in den Händen von Tobias Glatt und seinem Team, Kaffee und Kuchen servieren die Vereine. Eintritt für Kinder nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Eintritt 2 Euro.

Gefällt mir